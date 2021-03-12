Emir Ali Doğrul kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Kağıttan Hayatlar filminin çocuk oyuncusunun hayatı

Küçük yaşına rağmen iddialı oyuncular ile aynı filmde yer alacak olan Emir Ali Doğrul, Kağıttan Hayatlar filmi ile ekranlara gelecek. İşte henüz 10 yaşında olan Emir Ali Doğrul hakkında merak edilenler...

EMİR ALİ DOĞRUL KİMDİR?

Kağıttan Hayatlar filminin çocuk oyuncusu Emir Ali Doğrul 13 Nisan 2011 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşında olan Emir Ali, ilk okul öğrencisidir. İzmir Güzeli Ajansa bağlı olarak çalışan Emir Ali, ilk olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde rol almıştır.

Eşrefcan karakteri ile ekranlara gelen Emir Ali Doğrul, performansı sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Geleceğin başarılı oyuncularından olması beklenen çocuk oyuncu son olarak Kağıttan Hayatlar filminde izleyenlerin karşısında olacak.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU

Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğrul

Tomris Çetinel

Turgay Tankülü

Osman İskender Bayer

Volkan Çalışkan

Okşan Büyük

Mehmet Bahattin Genç



