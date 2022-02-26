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Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldü

26.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşayan Gökçe Bahadır ev Emir Aksoy, dün İzmir'de yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlendi. Bahadır'ın düğünde tercih ettiği siyak kuşaklı gelinliği ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldü

FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, dün ikinci kez nikah masasına oturdu.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte düğünden ilk karelerGökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte düğünden ilk kareler

2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girdi. Yakın çevresinin katıldığı bir düğün organize eden Bahadır'ın gelinliği de gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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ÜNLÜ İSİMLER NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Alaçatı'da yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı bir düğünle nikah masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik üstlendi. Bahadır'ın dizisi devam ettiği için çift balayını ilerleyen tarihlerde yapacak.

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İKİ GELİNLİK GİYDİ

Gökçe Bahadır düğünün başında göğüs dekolteli straplez uzun bir gelinlik tercih etti. Oyuncu, gelinliğini siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak ile tamamladı. Emir Ersoy ise siyah bir smokin tercih etti. Çiftin gelinlik ve smokin ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Başarılı oyuncu, düğünün ilerleyen dakikalarında ise mini bir gelinlik giydi.
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SİYAH KUŞAĞI BEĞENİLMEDİ

Alışılagelmişin dışına çıkarak düğününde siyah eldiven ve kuşak takan Gökçe Bahadır, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
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