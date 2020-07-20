Emir Sarıgül Buket Aydın'ı öperken poz vermiş! Aşkı yalanlamıştı

Mayıs ayı başında Demirören Medya'daki görevlerinden istifa eden ardından da eşi Erce Baykal'dan boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aydın, bu iddiaları yalanlayıp "arkadaşız" dese de ortaya çıkan yeni bir fotoğraf yaşanan aşkı ispatlar nitelikte.

Şu sıralar ekranda olmayan spiker Buket Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le birlikte samimi pozlar verirken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine açıklama yapmış ve "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Uçankuş)

