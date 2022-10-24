Emir Sarıgül ile aşkı çok konuşulmuştu! Buket Aydın'dan bomba itiraf

2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın Emir Sarıgül ile aşk yaşayarak gündeme gelmişti. Bir küs bir barışık giden ilişkide Aydın mutsuz olmuş ve ayrılık kararı almıştı. Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın özel hayat itirafında bulundu.

Emir Sarıgül ile ilişkisi sonrasında aşk hayatını gözlerden uzak tutan Aydın, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

"Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayacağımı açıklamıştım" diyen Buket Aydın bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Buket Aydın, "Hayatımda birisi var. Şu anda yok dersem ona haksızlık etmiş olurum" dedi. Ünlü spiker yeniden evlilik düşündüğünü de açıkladı.



