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Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş itiraf etti! "Şiddete maruz kaldım"

10.03.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın ile bir küs bir barışık ilişkisiyle son yıllarda magazin gündeminde yer alan Emir Sarıgül hakkında eski eşinden olay bir iddia geldi. Eski eş Fatoş Altınbaş "Eski eşimin şiddetine maruz kaldım" dedi.

Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş itiraf etti! "Şiddete maruz kaldım"

Emir Sarıgül'in eski esi Fatoş Altınbaş, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda olay iddialarda bulundu. Buket Aydın ile ilişkisiyle bir süre gündem olan Sarıgül'ün eski eşine psikolojik şiddet uyguladığı gündemde. Altınbaş paylaşımında, "Sadece fiziksel değil psikolojik şiddet de eşit derecede cezalandırılmalı" dedi.

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Emir Sarıgül'in eski esi Fatoş Altınbaş "Eski eşimin şiddetine maruz kalmış ve halen kalan bir kadın olarak bunu yaşayan tüm kadınların yanındayım. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırarak, baskılara boyun eğmeden mücadelemi adli makamlarda vermeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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Bu paylaşımla Fatoş Altınbaş'ın, 2019'da boşandığı Emir Sarıgül'den psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıkmış oldu.

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Emir Sarıgül
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