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Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, Emma Roberts’ın yapımcılığını üstleneceği yeni bir vampir dizisi üzerinde çalışıyor.

Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu

Netflix, Emma Roberts iş birliğinde yeni bir vampir dizisi geliyor. Roberts’ın baş yapımcılığını üstlendiği dizinin adı Firt Kill. Dizi, Victoria "V.E." Schwab'ın aynı adlı kısa hikayesine dayanıyor. Netflix, sekiz bölümlük bir sezon siparişi verdi. Ünlü oyuncu Julia Roberts'ın yeğeni olan Emma Roberts, American Horror Story'de canlandırdığı cadı rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Genç vampir Juliette'in güçlü bir vampir ailesi arasında yerini alabilmek için ilk cinayetini işleme zamanı geldiğinde, gözlerini Calliope adında kasabadaki yeni bir kıza dikmesi anlatılıyor. Juliette'i şaşırtan Calliope ünlü avcılardan oluşan bir aileden gelen bir vampir avcısı çıkıyor. Her ikisi de diğerinin öldürülmesinin o kadar kolay olmayacağını ve bir zaferin zor elde edileceğini anlıyor ve mücadele başlıyor.

Dizinin prodüksiyon ve yayın tarihiyle ilgili ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor.

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