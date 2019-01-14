Emma Stone itiraf etti: “Beni tokatladı”

Oscar ödüllü Amerikalı güzel oyuncu Emma Stone’dan yılın itirafı geldi. Bu sene ödül yarışının en güçlü adaylarından The Favourite filminde boy gösteren güzel yıldız, rol arkadaşı Rachel Weisz’in çekimlerdeki bir sahnede kendisini gerçekten tokatladığını açıkladı.

Kraliçe Anne'nin kalbini kazanmak için rekabet halinde olan iki hırsılı kadını canlandıran Emma Stone ile Rachel Weisz’in filmdeki performansı tüm eleştirmenlerden tam not aldı. 3 başrol kadın oyuncu da tüm ödüllerde favoriler arasında. 48 yaşındaki Rachel Weisz'in senaryo gereği bir sahnede Emma Stone’u tokatlaması gerekiyormuş. Şaşkınlığını şu sözlerle dile getiren Stone: “Senaryoda tokat sahnesini gördüğümde çok çalıştım. Nasıl hareket edeceğimi, ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Ama o beni gerçekten tokatladı. Gerçekten çok şaşırdım. Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum.” dedi.

“The Favourite”, 18. yüzyılın başlarında İngiltere’de hüküm süren Kraliçe Anne’in kraliyet entrikaları, ihtirasları, kıskançlıkları ve ihanetleri içeren müstehcen ve iğneleyici hikayesini anlatıyor. Bu sıradışı dönem filminin başrollerini Altın Küre ödüllü Olivia Colman, Oscar sahibi Rachel Weisz ve “Aşıklar Şehri” filmindeki performansı ile geçtiğimiz yıl Oscar ödülüne layık görülen Emma Stone üstleniyor.

The Favourite, ülkemizde 8 Şubat 2019 tarihinde seyircilerle buluşacak.



