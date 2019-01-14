TREND

Emma Stone itiraf etti: “Beni tokatladı”

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

The Favourite filmi ile sinema sektöründe yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emma Stone’dan yılın itirafı geldi.

Emma Stone itiraf etti: “Beni tokatladı”

Oscar ödüllü Amerikalı güzel oyuncu Emma Stone’dan yılın itirafı geldi. Bu sene ödül yarışının en güçlü adaylarından The Favourite filminde boy gösteren güzel yıldız, rol arkadaşı Rachel Weisz’in çekimlerdeki bir sahnede kendisini gerçekten tokatladığını açıkladı.

8469370-6586879-image-m-26_1547400161315

Kraliçe Anne'nin kalbini kazanmak için rekabet halinde olan iki hırsılı kadını canlandıran Emma Stone ile Rachel Weisz’in filmdeki performansı tüm eleştirmenlerden tam not aldı. 3 başrol kadın oyuncu da tüm ödüllerde favoriler arasında. 48 yaşındaki Rachel Weisz'in senaryo gereği bir sahnede Emma Stone’u tokatlaması gerekiyormuş. Şaşkınlığını şu sözlerle dile getiren Stone: “Senaryoda tokat sahnesini gördüğümde çok çalıştım. Nasıl hareket edeceğimi, ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Ama o beni gerçekten tokatladı. Gerçekten çok şaşırdım. Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum.” dedi.

8467068-6586879-image-a-14_1547399129731

“The Favourite”, 18. yüzyılın başlarında İngiltere’de hüküm süren Kraliçe Anne’in kraliyet entrikaları, ihtirasları, kıskançlıkları ve ihanetleri içeren müstehcen ve iğneleyici hikayesini anlatıyor. Bu sıradışı dönem filminin başrollerini Altın Küre ödüllü Olivia Colman, Oscar sahibi Rachel Weisz ve “Aşıklar Şehri” filmindeki performansı ile geçtiğimiz yıl Oscar ödülüne layık görülen Emma Stone üstleniyor.

The Favourite, ülkemizde 8 Şubat 2019 tarihinde seyircilerle buluşacak.


Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Lady Gaga gözyaşlarına hakim olamadıLady Gaga gözyaşlarına hakim olamadı
2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Favourite Emma Stone Rachel Weisz

En Çok Okunan Trend Haberler

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lady Gaga gözyaşlarına hakim olamadı

Lady Gaga gözyaşlarına hakim olamadı

2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu

2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

Nefesler tutuldu! Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu

Nefesler tutuldu! Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu

“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı

“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı

Kadın dizisinde kim öldü? Kadın 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinde büyük şok! Kim öldü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.