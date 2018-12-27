Emmanuel Adebayor için Fenerbahçe'den çılgın istek

Şubat ayında 35 yaşına girecek Adebayor için yapılan görüşmeler yüzünden Fenerbahçeli taraftarlar, 'Bu mu Ali Koç vizyonu'' diyerek çıldırdı.

Gümüşdağ ise Slimani’nin ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’yu bulacak masraflarının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması ve Adebayor içinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli verilmesi durumunda transferi onaylayabileceğini iletti. (FOTOSPOR)