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Emmanuel Adebayor için Fenerbahçe'den çılgın istek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor için Fenerbahçe'den çılgın bir istekte bulundu.

Ali Koç’un ''gözümüzü karartacağız'' dedikten sonra Başakşehir’de kadroya giremeyen Emmanuel Adebayor’u almak için Göksel Gümüşdağ’la görüşme yaptığının ortaya çıkması Fenerbahçeli taraftarlar arasında infiale yol açtı.

İşte çılgın plan

Şubat ayında 35 yaşına girecek Adebayor için yapılan görüşmeler yüzünden Fenerbahçeli taraftarlar, 'Bu mu Ali Koç vizyonu'' diyerek çıldırdı.

Şubat ayında 35 yaşına girecek Adebayor için yapılan görüşmeler yüzünden Fenerbahçeli taraftarlar, 'Bu mu Ali Koç vizyonu'' diyerek çıldırdı.

Ali Koç’un Gümüşdağ’a, Comolli’nin Leicester’la görüştüğünü şartların değişmemesi durumunda Slimani’nin Başakşehir’de oynamasına sorun çıkarmayacaklarını söylediğini anlattı.

Ali Koç’un Gümüşdağ’a, Comolli’nin Leicester’la görüştüğünü şartların değişmemesi durumunda Slimani’nin Başakşehir’de oynamasına sorun çıkarmayacaklarını söylediğini anlattı.

Gümüşdağ ise Slimani’nin ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’yu bulacak masraflarının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması ve Adebayor içinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli verilmesi durumunda transferi onaylayabileceğini iletti. (FOTOSPOR)

Gümüşdağ ise Slimani’nin ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’yu bulacak masraflarının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması ve Adebayor içinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli verilmesi durumunda transferi onaylayabileceğini iletti. (FOTOSPOR)
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göksel gümüşdağ adebayor Fenerbahçe başakşehir ali koç Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
36 sına gelmiş ve topğa vuracak gücü kalmayan adamı mı alıyorlar? yıllarca özlemle beklediğimiz vizyon ve heyecan bu mu yani? gençleri alıp takıma monte etmek varken çürükleri almaya devam mı?
düşene bir tekme de gümüşdağ atmış.. :))
ne işiniz var adebayor fln bı basaksehire para mara vermeyin paralarının nerden geldiği belli degil zaten bide onlara para kazandırmayın bırakın
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