Emmanuel Adebayor için Fenerbahçe'den çılgın istek

Ali Koç’un ''gözümüzü karartacağız'' dedikten sonra Başakşehir’de kadroya giremeyen Emmanuel Adebayor’u almak için Göksel Gümüşdağ’la görüşme yaptığının ortaya çıkması Fenerbahçeli taraftarlar arasında infiale yol açtı.
İşte çılgın plan
Şubat ayında 35 yaşına girecek Adebayor için yapılan görüşmeler yüzünden Fenerbahçeli taraftarlar, 'Bu mu Ali Koç vizyonu'' diyerek çıldırdı.
Ali Koç’un Gümüşdağ’a, Comolli’nin Leicester’la görüştüğünü şartların değişmemesi durumunda Slimani’nin Başakşehir’de oynamasına sorun çıkarmayacaklarını söylediğini anlattı.
Gümüşdağ ise Slimani’nin ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’yu bulacak masraflarının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması ve Adebayor içinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli verilmesi durumunda transferi onaylayabileceğini iletti. (FOTOSPOR)
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