Emmanuel Emenike, Westerlo ile idmanlara çıkıyor

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun kısa sürede Belçika ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını terleten Emmanuel Emenike, burada 10 maça çıktı ve 4 gollük bir performans sergiledi. Emenike, profesyonel futbol hayatındaki son maçına 28 Eylül 2017'de Panathinaikos'a karşı çıkmıştı.

