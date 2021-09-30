Empanada nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? İşte MasterChef Türkiye empanada tarifi...

Empanada, Güney Amerika’da içi doldurularak yapılan ve severek tüketilen bir lezzettir. İspanya, Orta Amerika (Meksika), Filipinler ve başta Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela’da yapılan ve bir çeşit börek olarak sunulan bu lezzet hemen hemen her sofrada yerini almayı başarıyor. Türk damak tadına uygun olan bu tarifi sizler için araştırdık.

EMPANADA TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN;

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 kaşığı kaşığı sirke

1 çay bardağı su

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN;

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

200 gram dan kıyma

1 adet kırmızı dolmalık biber

10 adet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN;

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

Hamuru için elenmiş un, tuz ve tereyağ küplerini ekleyerek yoğurmaya başlayın. Su, yumurta ve sirkeyi küçük bir kasede karıştırın. Bu karışımı toz halindeki malzemelerin ortasına bir havuz açarak yavaş yavaş ilave edin. Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde yoğurduğunuz hamuru, dinlenmesi için streç filmle sarıp buzdolabına kaldırın. Hazırladığınız hamuru 40-45 dakika kadar dinlendirin.

İç harcını hazırlamak için ise kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Çekirdeklerini çıkartığınız dolmalık biberi soğanlarla aynı büyüklükte ince ince kesin. Maydanozları incecik kıyarak hazırladığınız harca ekleyin. Bütün bu malzemeleri geniş bir tavada soteleyin.

Buzdolabında dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın. Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, yuvarlak şeklinde açın. Açılan hamurların yarısına hazırladığınız iç harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bezeleri için aynı işlemi uygulayın.

İç harç ile doldurduğunuz bütün bezeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta ve sudan oluşan karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.



