Elmalı turta nasıl yapılır? MasterChef elmalı turta tarifi ve malzemeleri neler?

ELMALI TURTA TARİFİ...

İlk olarak yumurta sarısı, pudra şekeri, zeytinyağı ve tuzu derin bir karıştırma kabına aldıktan sonra suyu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Elenmiş olan unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun ve kıvam alan hamuru temiz bir kaba alın. Ardından hamurun üzerini temiz bir bezle kapattıktan sonra oda ısısında yaklaşık 20 dakika bekletin. Hamur dinlendiği sırada elmalı iç harcı hazırlamak için bol suda yıkadığınız elmaları dört eşit parçaya bölün. Elmaların çekirdekli kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını soyun. İnce ince, cips şeklinde ya da küçük küpler şeklinde elmaları doğrayın. Tereyağı ve toz şekeri tavaya alın ve karamel rengini alana dek yaklaşık 2-3 dakika civarı pişirin. Doğranmış olan elmalar, file badem ve ıslatıp suyunu süzdüğünüz kuru üzümleri ekledikten sonra 10 dakika civarı kavurun. Vanilya ile toz şekeri kattıktan sonra son bir defa karıştırdığınız iç harcı ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Odanın ısısında üzeri kapalı şekilde dinlenen hamuru dört eşit parçaya bölün. Daha sonra kolay açılması için buğday nişastası serpmiş olduğunuz mutfak tezgahı üzerinde bir oklava yardımıyla tek tek açın. Açtığınız hamurların üzerine yapışan nişastayı bir fırça desteğiyle temizleyin. Hamurları yağlamak için kullanacağınız tereyağını küçük bir cezvede eritin. Açtığınız ilk hamur katını mutfak tezgahı üzerine alın ve bir yumurta fırçası ile üzerini tereyağı ile yağlayın. Aralarını eritilmiş tereyağı ile yağladığınız bütün yufkaları üst üste dizin. Dört eşit parçaya böldüğünüz hamurdan açılan yufkalar olabildiğince ince olmalı ki tatlınız ağızda dağılsın ve hamur olmasın. Hazırladığınız iç harcı, kenar kısımlarında pay bırakarak yufkaların orta kısmına yayın. Kenarda kalmış olan yufka kısımlarını içe katladıktan sonra büyük bir dikdörtgen elde edecek şekilde uzunlamasına rulo şeklinde sarın. Dikkatli bir biçimde fırın tepsisine yerleştirdiğiniz tatlıyı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından almış olduğunuz tatlıyı ilk sıcaklığını atması için beklettikten sonra üzerine bolca pudra şekeri eleyin. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...