Empire dizisi oyuncusu Jussie Smollett parayla kendini dövdürdü

Empire dizisi oyuncusu Jussie Smollett, parayla adam tutup kendini dövdürmesiyle gündemde. 36 yaşındaki ABD’li oyuncuya, sahte ihbar yaparak polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin dolar para cezası verildi. Yargı, Smollett'in pasaportunu teslim etmesini de istedi.
Chicago polisi, 29 Ocak'ta iki kişiye 3 bin 500'er dolar ödeyerek kendini dövdürdüğünü tespit ettiği oyuncuyu perşembe günü tutukladı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, daha önce eşcinsel olduğunu söyleyen siyahi oyuncunun, "Kariyerini ileri taşımak amacıyla ırkçılıkla ilgili acıları ve ırkçılığa karşı öfkeyi kullandığı" belirtildi.
Homofobik ve ırkçı motivasyonlarla gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıların Smollett'in kendisi tarafından, oynadığı dizideki maaşını yükseltme amacıyla organize edildiği kaydedildi.
Önce kendisine homofobik ve ırkçı tehdit mektupları gönderen, bunların işe yaramadığını görünce kendini ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarına dövdürdüğü tespit edilen Smollett için polis, 100'den fazla kişiyi sorguya çekip 55'in üzerinde güvenlik kamerasından alınan görüntüleri inceledi. Soruşturma boyunca 50'den fazla arama emri çıkarıldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından, rol aldığı Empire dizisi ekibinden özür dileyen Smollett, “Sizi bu konuya dahil ettiğim ve aramalarınıza yanıt vermediğim için özür dilerim. Üzgün olduğumu söylemek istedim ve beni biliyorsunuz, bunu asla hiçbirinize yapmam, siz benim ailemsiniz. Yemin ederim, bunu yapmadım” dedi.
Dizi ekibiyle konuştuktan sonra sahnelerini çekmek için çok duygusallaştığı belirtilen oyuncunun sahnelerinin daha sonra çekilmesine karar verildiği açıklandı.
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