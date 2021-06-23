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Emrah Başsan, BB Erzurumspor’a veda etti

23.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor’un başarılı futbolcusu Emrah Başsan takımdan ayrıldığını açıkladı.

Emrah Başsan, BB Erzurumspor’a veda etti

Süper Lig’e veda eden ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Emrah Başsan Dadaşlar'a veda etti.

Sözleşmesinde bulunan ‘takım küme düşerse sözleşme fesih olur’ maddesini kullanarak takımdan ayrılan Başsan ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Başsan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3 yılımı geçirdiğim dadaşlar diyarında çok güzel anılar, çok güzel insanlar ve bir o kadar da zorluklar yaşasam da en güzel şekilde saha içi ve saha dışı formayı en içten ve samimi şekilde temsil ettim. Üzüldük, ağladık, sevindik ve kavga ettik, hepsi bir yana ama gönül isterdi ki daha uzun yıllar birlikte olalım, maalesef olmadı. Hepinizi özleyeceğim, hepinizin küçük ve büyük yeri bende ayrı kalacaktır. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Dadaşlar diyarına sevgiler ve saygılar. Dadaş Emrah size hakkını helal etmiştir. Allaha emanet olun."

Başsan, BB Erzurumspor’da geçirdiği 3 sezonda toplam 106 maça çıkarken 17 gol, 22 asistlik performans gösterdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig
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