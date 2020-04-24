Emrah Bayraktar: Türk futbolu için köprüden önce son çıkış

Galatasaray ve Beşiktaş'ta altyapı koordinatörlüğü yapan, futbolcu yetiştiriciliği konusunda birçok başarılı işe imza atan Emrah Bayraktar, koronavirüsün salgınının geçmesinin ardından futbolda büyük bir değişim yaşanacağını ve takımların artık altyapıya yönelmek zorunda olduğunu ifade etti.

Bu krizin altyapı hamlesiyle fırsata çevrilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Türk futbolu için bu durum artık köprüden önce son çıkış. Ülke olarak da birçok Avrupa ülkesine göre genç nüfus etkisiyle avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Salgından önce Türk futbolunun ekonomik ve sportif olarak zor günler yaşadığını belirten Bayraktar, "Ama ne yazık ki kulüpler bu gerçekleri görmek istemiyorlardı. Toplum ve taraftar baskısı kulüplere uzun vadeli genç oyuncuya yatırım yapma fırsatı vermiyordu. Profesyonel kulüplerin 3 temel hatası oluyordu; hemen başarılı olmak hevesi, doğru profesyonellerle çalışmamak ve genç oyunculara yatırım yapmamak. Böylece her sene yap boz gibi yeniden yapılan takımlar, harcanan milyonlar ve sportif başarısızlıklarla beraber neredeyse tüm kulüpler batma noktasına geldi. İşlerin artık böyle gidemeyeceği her ne kadar görülse de bir türlü atılmayan adımlar belki de acı bir tecrübeyle mecburen atılma noktasına geldi. Korona virüsün bize sadece göz yaşı bırakmaması için bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.