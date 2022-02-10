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'Emrah boşandı' iddiası! "Aylık geliri 400 bin TL ama 30 bin TL nafakayı..."

10.02.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emrah'ın 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Seyhan Soylu ise bu konuda açıklama yaptı. Soylu'nun yayınında "Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor" denildi.

'Emrah boşandı' iddiası! "Aylık geliri 400 bin TL ama 30 bin TL nafakayı..."

Seyhan Soylu programında Erol Köse, Nihat Doğan, Başak Çokan ve Sevim Alan masaya Emrah'ı yatırdı. Seyhan Soylu Şarkıcı Emrah Erdoğan ile 2014 yılında evlendiği eşi Sibel Erdoğan’ ın boşandığını iddia etti.

Seyhan Soylu canlı yayına telefonla bağlanan gazeteci Emrah Öztürk ile görüşme yaptı. Gazeteci Emrah Öztürk “2014 yılında aralarında bir karar almışlardı ancak barışmışlardı. 2019 yılında tekrar aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Ve mahkemeye başvuruyorlar. Dosyaya da gizlilik kararı koyduruyorlar. 2 ay önce Bodrum Aile Mahkemesi'nde taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Bunun bilgisini ilk kez sizin programda geçiyoruz. Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor” diye açıklamalarda bulundu.

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"EMRAH’IN PARASI ÇOK DEĞERLİDİR"

Program yorumcusu Başak Çokan ise bir soru yönelterek; “Emrah evlenirken acaba bir evlilik sözleşmesi yaptı mı? Biliyor musun? Bir mal paylaşımı gerçekleşti mi? Tazminat söz konusu mu? Ayrıca bu 30 Bin TL’ yi de sevgili Emrah’ ın ödeyeceğini düşünmüyorum.

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Emrah’ ın parası çok kıymetlidir. Maalesef adı da cimriye çıktı” deyince lafa Erol Köse girerek “Ben Emrah ile üç kere yemeğe çıktım. Tam hesap gelecekken Emrah hep tuvalete gitti. Yemin ediyorum. Bizzat yaşadım” sözleriyle Emrah’ ın cimriliğinden bahseden Çokan’ a destek verdi.

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Seyhan Soylu
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