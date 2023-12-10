Emrata tatile çıktı, yine şaşırtmadı! Minicik bikinisiyle olay poz

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri olarak seçilen Emily Ratajkowski sosyal medyanın en çok bilinen isimlerinden biri.

İngiliz oyuncu ve model sık sık Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla gündemde yer buluyor.

Defalarca aldatıldıktan sonra boşanan Emrata; Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılıyordu. Sık sık özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Emily son olarak kız arkadaşıyla tatile çıktı.

Tatilde eğlenceleri anlarını paylaşan güzel model yine şaşırtmadı. Emily Ratajkowski yine minicik bikinisiyle kalçasını göstermekten çekinmedi.







