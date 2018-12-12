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Emre Akbaba: Daha güçlü döneceğim

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

Emre Akbaba'dan mesaj var! Tedavisini sürdüren Emre Akbaba, “Sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde takıma katılacağım” şeklinde konuştu.

Emre Akbaba: Daha güçlü döneceğim

Yaşadığı sakatlık sonrasında en erken ocak ayının sonunda sahalara dönmesi beklenen Emre Akbaba’nın tedavisi sürüyor. Yıldız orta saha oyuncusu, “Maalesef sakatlık futbolun içinde var. Ben de böyle bir şanssızlık yaşadım. Ancak bu kötü süreçten daha da güçlenerek çıkacağım. Bana verilen programı harfi yen uyguluyorum. Uzun süre takımdan ayrı kaldım. Bu durum beni çok mutsuz ediyor. Ancak kendime inancım ve güvenim tam” diye konuştu.

ŞANSSIZ PUAN KAYIPLARI YAŞADIK

Emre sözlerini şöyle sürdürdü: Gerçekten çok şanssız puan kayıpları yaşadık. Alabileceğimiz maçlarda inanılmaz şanssız goller yedik. Ancak böyle dönemlerin mutlaka bir sonu oluyor. Puan farkı ne kadar olursa olsun ben sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yapacağımızı düşünüyorum. Ben de takım arkadaşlarıma katılacağım. İşler zorlaştı ancak Galatasaray hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaz. Sonuna kadar savaşını verir ve verecektir de...

(Akşam)

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