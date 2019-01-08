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Emre Akbaba'dan Fenerbahçe derbisi itirafı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve sakatlığı nedeniyle oynatamadığı Emre Akbaba önemli açıklamalar yaptı.

Emre Akbaba'dan Fenerbahçe derbisi itirafı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, Antalya kampında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları;

"KARŞILIĞINI ÖDEMEK İSTİYORUM"

Sakatlığı ve son durumu hakkında bilgi vermesi istenen Emre Akbaba, "Yavaş yavaş antrenmandaki çalışmalarımı arttırıyorum. Umarım en kısa zamanda sahada koşmaya başlarım, onu umuyorum. Sakatlığım beni tabii ki üzdü. 7 maç oynadım, taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum." dedi.

"DOKTORUMUZA BASKI YAPIYORUM"

Kulüp doktoru Yener İnce ile durumu hakkında sık sık konuştuğunu vurgulayan Emre Akbaba, "Sahalara dönüşüm için doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum ama bir süreç var. Kolay bir sakatlık değil. Yener Hoca, bana sakatlığın detaylarını anlattı, ben de araştırdım." diye konuştu.

"DUALARIM KABUL OLDU; G.SARAY..."

Galatasaray'da oynamak için geçmiş yıllarda dua ettiğini söyleyen Emre Akbaba, "Transfer döneminde de daha önce de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dularımda vardı. Galatasaray'ı tercih ettim, dualarım kabul oldu." ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM"

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünden bahseden 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da ilk golümü Alanyaspor'a attığı için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı." açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÜZÜNTÜSÜ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece bir maç oynayabildiği için üzgün olduğunu vurgulayan Emre Akbaba, "Şampiyonlar Ligi çok farklı arena. Çok zevk veren maçlar oynayacaktık ama ilk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Çok üzüldüm." itirafın bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİ İTİRAFI

Galatasaray'ın iç sahada oynadığı Fenerbahçe derbisiyle ilgili de görüşlerini paylaşan sarı-kırmızılı isim "Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Tribündeydim, sahada olmak istedim. Sahada olsaydım, neler yapabileceğimi bilmiyorum, futbol bu ama gerçekten oynamayı fazlasıyla isterdim" dedi.

"FATİH TERİM İLE İYİ BİR KARİYER..."

Teknik direktör Fatih Terim ile diyaloğunun oldukça iyi şekilde devam ettiğini aktaran Emre Akbaba, "Fatih Terim, beni ilk kez A Milli Takım'a çağıran hoca. Beni, Galatasaray'a aldıran isim. Önümüzdeki zamanlarda Fatih Hoca'nın desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum." diye konuştu.

"EN HIZLI VE EN İYİ ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Emre Akbaba, "Taraftarlara mesajım şu olacak, en hızlı ve en iyi şekilde dönmek istiyorum. Bilsinelr ki çok çalışıyorum. İŞkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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