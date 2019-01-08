Emre Akbaba'dan Fenerbahçe derbisi itirafı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, Antalya kampında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları;

"KARŞILIĞINI ÖDEMEK İSTİYORUM"

Sakatlığı ve son durumu hakkında bilgi vermesi istenen Emre Akbaba, "Yavaş yavaş antrenmandaki çalışmalarımı arttırıyorum. Umarım en kısa zamanda sahada koşmaya başlarım, onu umuyorum. Sakatlığım beni tabii ki üzdü. 7 maç oynadım, taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum." dedi.

"DOKTORUMUZA BASKI YAPIYORUM"

Kulüp doktoru Yener İnce ile durumu hakkında sık sık konuştuğunu vurgulayan Emre Akbaba, "Sahalara dönüşüm için doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum ama bir süreç var. Kolay bir sakatlık değil. Yener Hoca, bana sakatlığın detaylarını anlattı, ben de araştırdım." diye konuştu.

"DUALARIM KABUL OLDU; G.SARAY..."

Galatasaray'da oynamak için geçmiş yıllarda dua ettiğini söyleyen Emre Akbaba, "Transfer döneminde de daha önce de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dularımda vardı. Galatasaray'ı tercih ettim, dualarım kabul oldu." ifadelerini kullandı.