Emre Akbaba'dan Mario Jardel itirafı

"Ben kendimi bildim bileli, çocukluğumdan bu yana futbolu çok seviyorum, hastasıyım. Her zaman sokakta olsun, okulda olsun her yerde futbol oynadım ve en sevdiğim aktivite futboldu. Sokaklarda başladım ama 7 yaşındayken arkadaşlarım kulüplere gitmeye başladılar ve beni de davet ettiler. Onlarla beraber daha sonra kulübe gitmeye başladım.

Teknik adamlar

Samet (Aybaba) Hoca ve Mehmet (Özdilek) Hoca ile sadece kamp dönemi geçirebildim. Saffet (Susiç) Hoca ile daha çok çalışma imkânı buldum. Hocamız bana özgüven aşıladı ve takımın birinci kaptanlığını verdi. Genç yaşta önemli bir görev... Bana çok güveniyordu. Benim bir maçı alabileceğimi düşünüyordu hoca. Ben de her zaman onun bana güvenini boşa çıkarmamak için daha çok çabaladım.

Genç yaşta kaptan olmak

Kaptan olmak gerçekten sorumluluğunuzu arttırıyor. Sadece kendinizi değil sahadaki herkesi düşünmeniz gerekiyor. Maçın öncesinde, maçın içinde ve maçın sonrasında kaptansınız. Farklı bir sorumluluk ama iyi tarafı da var. Ciddi anlamda özgüveninizi arttırabiliyor.

“Dinleneyim ya da az çalışayım demedim”

Farklı bir şey mi yaptım mı bilmiyorum ama çok çalıştım. Antrenmanlarda her zaman kendimi vererek çalışıyorum, hiçbir zaman “dinleneyim ya da az çalışayım” demedim. Belki de her antrenman üstüne koya koya bu noktaya geldim. Bir de mental olarak güçlü olmak lazım. Çünkü her zaman zor günler yaşayabilme ihtimaliniz var ve hayat her zaman iyi gitmez. Önemli olan o zor günlerde bir şeyler yapabilmenizdir.