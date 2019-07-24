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Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2019 19:29 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba’nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti.

Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti

Galatasaray’da top koşturan Emre Akbaba’nın Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan dedesi Selveri Akbaba, dün gece yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Selveri Akbaba’nın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip evinden alınarak Atatürk Mahallesinde bulunan Abdurrahman Dede mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Milli futbolcu Emre Akbaba’nın geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle devam eden tedavisinden dolayı cenazeye katılamadığı belirtildi.

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Galatasaray Emre Akbaba

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