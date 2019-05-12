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Emre Akbaba'nın eşinden duygusal paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba için eşinden duygusal bir mesaj geldi.

Emre Akbaba'nın eşinden duygusal paylaşım

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba için eşinden duygusal bir mesaj geldi. 26 yaşındaki oyuncunun en az 10 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilirken, Instagram'dan bir hikaye paylaşan eşi Yasemin Akbaba, "Hadi kalk bu gördüğün sadece kötü bir rüyaydı demeyi o kadar çok isterdim ki..." ifadelerine yer verdi

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Galatasaraylı futbolcuların yanı sıra Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun, Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta oynayan Ozan Kabak ve İtalyan ekibi Milan'da kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu ile Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da sosyal medya hesaplarından Emre Akbaba için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba Galatasaray

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