Emre Altuğ, Kırmızı Oda dizisine katıldı

OGM Pictures’ın tv8 için çektiği “Kırmızı Oda” dizisi ikinci sezonunda da ünlü konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekibe son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ katıldı.

EMRE ALTUĞ, SETTEN PAYLAŞTI

Başak Soysal ile Ali Balcı’nın yönettiği dizinin yeni ünlü konuk oyuncusu Emre Altuğ oldu. “Güldür Güldür Show’dan ayrılan Altuğ son olarak Exxen’de yayınlanan “Sihirli Annem” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrol oynamıştı. Altuğ, dizide Ayça Bingöl’ün hayat verdiği Derya’nın partneri olarak seyirci karşısına geçecek. Emre Altuğ oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam ediyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Altuğ, Kırmızı Oda için setteki çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Altuğ, "Yeni bir set, sürpriz" diyerek çektiği fotoğrafı paylaştı.

