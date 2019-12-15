Emre Altuğ'un talihsiz günü! Merdivenlerden yuvarlandı

Magazin dünyasının örnek babalarından olan ve işi dışındaki vaktinin büyük bir çoğunluğunu çocukları Uzay ve Kuzey’e ayıran Emre Altuğ, Instagram hesabı üzerinden aynı gün içerisinde başına gelen talihsizlikleri paylaştı.

İlk olarak aracının lastiğinin yarıldığını söyleyen Altuğ, tamir için gittiği yerden çıkarken merdivenlerden yuvarlandığını yazdı. Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Emre Altuğ bu özel tarihle ilgili konserine hazırlandığı sırada başına gelen bu olayları şu sözlerle paylaştı:

“Efendim bir yere gidiyordum ki arabamın lastiği yarıldı ama 50 metre ötede lastikçi vardı. Gittiğim yerden çıktım merdivenlerden yuvarlandım çok ama çok canım acıdı ama kontroller neticesinde yine çok önemli bir sakatlık yok, yarın Amsterdam’a da gideceğim. Pazartesi gelip 20.yıl konserimi de yapacağım evvel Allah… Uzun lafın kısası göz mü dersiniz nazar mı bilmem ama enerjim yüksekken hiçbir kötü enerji beni alt edemez çok şükür. Enerjinizi yüksek tutun.”

