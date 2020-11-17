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  4. Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Çağla Şıkel'e benzetilmişti! Bakın ne yorum yaptı...

Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Çağla Şıkel'e benzetilmişti! Bakın ne yorum yaptı...

17.11.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Çağla Şıkel'e benzetilmişti! Bakın ne yorum yaptı...

Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Burcu Çağrı'nın sosyal medyada kendisine benzetilmesi ile ilgili yapılan yorumlarla ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, "Beni ilgilendiren bir konu değil" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

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Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin sosyal medyada kendisine benzetilmesi ile ilgili yapılan yorumlara cevap verdi.

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Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek, aracıyla oradan uzaklaştı.

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Çağla Şıkel o soruları cevapsız bıraktıÇağla Şıkel o soruları cevapsız bıraktı

Öte yandan 2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.

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Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.


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