Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Çağla Şıkel'e benzetilmişti! Bakın ne yorum yaptı...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin sosyal medyada kendisine benzetilmesi ile ilgili yapılan yorumlara cevap verdi.

Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek, aracıyla oradan uzaklaştı.

Öte yandan 2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.



Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.



