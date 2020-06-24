Emre Aşık’ın çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık ile 9 yıllık eşi Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Çiftin 7 yaşındaki oğlu Erol, 4 yaşındaki kızı Elvin ve 2 yaşındaki kızı Eslem’in geçici velayeti 8 ay önce Türkmenistan asıllı Sanavar adlı dadının ifadesinin ardından babaları Emre Aşık’a verilmişti.

Yağmur Sarnıç, mahkeme kararıyla her Pazar saat 10.00’da Emre Aşık’ın Ataşehir’deki evinden aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor. Her hafta çocuk tesliminde olay çıktığı ortaya çıktı. Bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 Magazin Hattı kamerası da oradaydı.

DAKİKALARCA KAVGA ETTİLER!

Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların feryatları yürekleri yaktı. Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın dakikalarca kavga edip bağrışmaları site sakinlerinin de tepkisi çekti.

Daha önce Yağmur Sarnıç’ın evinde çalışan ve Emre Aşık lehine ifade veren Türkmenistan asıllı dadının (sarışın olan kadın) çocuklar teslimi sırasında ünlü futbolcunun yanında olması dikkat çekti. Çiftin velayet davasının yeni duruşması önümüzdeki hafta görülecek.

