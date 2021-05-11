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Emre Belözoğlu: %100 şampiyon olurduk

11.05.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: %100 şampiyon olurduk

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Aslında çok fazla cümle yok. 8 maçlık inanmış, sonuna kadar bu işi götüreceğini iddia eden ve bunu sahada gösteren takım vardı. Bugün bize yakışmadı. Şampiyonluk maçında daha çok isteyebilirdik. Sorumluluk benim. Motivasyonu sağlaması gereken kişi de benim. 8 haftadır herkes elinden geleni yaptı.

3 günde maç oynama da bizi etkiledi. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve aynı oyuncularla oynayabiliriz gibi gözüküyordu. Maçtan önce bunun kararsızlığı vardı. Hepimiz üzgünüz. Büyük fotoğrafta bize bu yakışmadı, üzgünüm.

"Son haftaya taşısaydık, şampiyon olurduk. Buna %100 inanıyordum. Sorumluluk net şekilde benim, herkes bunu bilsin. Oyuncular ve bizler, üzerimize düşeni almalıyız. Burası büyük camia. Yakışmadı."

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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