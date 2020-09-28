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Emre Belözoğlu, 2 transferi daha bitirdi! Diego Perotti ve Samuel Kalu...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 0-0'lık sonuçla ayrılmasının ardından eksik bölgeler için Emre Belözoğlu devreye girdi. Tecrübeli isim kadroyu daha da güçlendirmek için Diego Perotti ve Samuel Kalu ile anlaşmaya vardı işte detaylar....

Emre Belözoğlu, 2 transferi daha bitirdi! Diego Perotti ve Samuel Kalu...

Dev derbi maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.Sarı-lacivertli takımda savunmanın sağlam görüntüsü dikkat çekerken, aynı başarı hücum bölgesinde sergilenemedi.

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Gol pozisyonlarına girmekte güçlük çeken Fenerbahçe takımı, hücum aksiyonlarında yetersiz bir görüntü verdi.Teknik direktör Erol Bulut maç sonu yaptığı açıklamada gol yollarında etkisiz kaldıklarını kabul ederek, yavaş yavaş kadroyu şekillendirmeye başladığını ifade etti.

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RESMİ AÇIKLAMA GELİYOR!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen ve sezon başında transferlerin hemen hepsinde önemli rol oynayan tecrübeli futbol adamının derbi maçı öncesinde takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında yer alması, kısa zamanda resmi açıklamanın yapılacağı şeklinde yorumlandı.

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İLK ANLAŞMA PEROTTI

Fenerbahçe'de transfer yapılanmasında sazı eline alan Emre Belözoğlu'nun çok önemli iki hedefi olduğu belirtildi.Belözoğlu'nun birinci hedefinin orta alanın her bölgesinde görev yapabilen Diego Perotti olduğu öğrenildi.Arjantinli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak isteyen sarı-lacivertli takım, yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Roma ile bonservis konusunda anlaşılması durumunda bu transfer resmen açıklanacak.

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İKİNCİ HEDEF KALU!

Kanat mevkisine skorer isimleri takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin ikinci hedefinin ise Samuel Kalu olduğu ortaya çıktı.Sarı-lacivertliler, Bordeaux forması giyen sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. Bu oyuncu ile de her konuda anlaşan sarı-lacivertli takım, Fransız kulübünü ikna etmesi halinde transferi açıklayacak.


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