Emre Belözoğlu: Allah nasip ederse Fenerbahçe ile yollarımız yeniden kesişir!

Ailesiyle tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ve Bolu kent merkezinde bir restoranda yemek yiyen Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Emre, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bizler ilk yarıdan daha iyi hazırlanıp ikinci yarıda sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tabii kolay olmayacak. Ligimiz zor bir lig. Dinamikleri farklı ama biz elimizden geldiğince sezonun ikinci yarısını ilk yarıdan daha iyi geçirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilgili bir soruya Emre, "Bunu hiçbir zaman gizlemedim Fenerbahçe'nin benim gönlümdeki yeri ayrı. Orada gerçekten güzel zamanlarım geçti. Sıkıntılı zamanları da beraber yaşadık. Kader birliği de yaptık. O camianın içerisinde bana ayrı bir teveccüh oldu. Taraftar her zaman bana sahip çıktı. Sokakta yürüdüğümde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu an Başakşehir'in başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.