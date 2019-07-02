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Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sarI-lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü.

Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’de beklenen Emre Belözoğlu transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli camiaya 4 yıl aradan sonra geri dönen Milli yıldız, Fenerbahçe’ye 1 yıllık imza attı. 2008-2009 sezonunda Newcastle United’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti.

*525 GÜN SONRA MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMIŞTI

2015 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir’e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekipte 4 sezon forma giydi. İstanbul temsilcisinde 128 maça çıkan deneyimli yıldız, 15 de gol attı. Başakşehir’de performansıyla göz dolduran 38 yaşındaki orta saha, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe emre belözoğlu Spor Toto Süper Lig

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