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Emre Belözoğlu: Çalıştığımız yerden gelirse kazanacağız

11.05.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Çalıştığımız yerden gelirse kazanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri:

"Futbol sezonunun son 4 günü futbol konuşmak, hissetmek, camialarımızın başarıları için sahada olmak, hepimizin istediği arzular ama bazen futbol dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. İdlib'teki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kudüs'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok, inanca saygısı olmayanın dünyada yeri yok. Bu görüntüleri gördüğüm için çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun diyorum."

"BİZİM HEDEFİMİZ NET VE BELLİ"

"Bizim için çok önemli, rakibimizin de hedefleri var. Bizim hedefimiz net ve belli, 2020-21 sezonunda bu camiayı mutlu sona ulaştırmak ve mükemmel bir sezon hatırlatmak. Sonunun iyi olduğuna da hep inandık."

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GELİRSE..."

"Kazanmak için sahada olacağız, elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin sadece futbolcusu değil, herhangi bir sporcusu olmak baskı yaratır, bu camianın büyüklüğüyle alakalıdır. Bu baskıyı kaldıracak oyuncular burada forma giyerler. Fenerbahçe'nin olduğu yerde baskı olur, bunu kaldırmak da oyuncunun görevidir. Bunun üstesinden gelebilecek yeteneğimiz var. Bugün çalıştığımız yerden gelirse maç kazanan taraf biz olacağız."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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