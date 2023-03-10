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Emre Belözoğlu, çeyrek finale inanıyor: 'Hepsiyle gurur duydum!'

10.03.2023 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Gent deplasmanına çıktı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve turuncu - lacivertliler, avantajlı bir skorla İstanbul'a döndü. Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, çeyrek finale inanıyor: 'Hepsiyle gurur duydum!'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu hava şartlarında oynanan karşılaşmanın sonucunun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

"HEPSİYLE GURUR DUYDUM"

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Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sağanak nedeniyle saha zemininin bozulduğunu belirterek, "Maçın iki takım için zor olacağını söylemiştim. Saha ve hava şartlarına bakıldığında iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Benim öncellikli görevim, oyuncularıma teşekkür etmek olmalı. Göstermiş oldukları mücadele ve arzu... Özellikle maçın ikinci yarısında hepsiyle gurur duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ÇEYREK FİNALİ İSTİYORUZ"

Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini vurgulayarak, "Beraberlik bizim için bu saha ve hava şartlarında kötü bir skor diyemem. Maçın ilk yarısında daha iyisini yapabilirdik. Sahanın biraz daha iyi olduğu dönemde topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Karşımızda dinamik, sert, kaos oyunundan çok iyi beslenen bir takım var. Onlarla mücadele edebilecek gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

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