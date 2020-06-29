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Emre Belözoğlu, Emre Kılınç için devreye girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2020 22:09 | Son Güncelleme

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç oyuncuları kadrosuna katarken ilk büyük bombayı Mert Hakan Yandaş ile patlatmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da doğruladığı bu transferin ardından gözler, geçmişte Fenerbahçeli olduğunu itiraf eden Emre Kılınç'a çevrilmişti. Mert Hakan Yandaş, bu konuda Emre Belözoğlu'na flaş sözler söyledi.

Emre Belözoğlu, Emre Kılınç için devreye girdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler adımlarını buna göre atıyor. İlk olarak genç oyuncları kadrosuna katmaya başlayan Fenerbahçe, ilk bombasını Mert Hakan Yandaş ile patlatmıştı.

Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı isme imza attırmıştı.Sarı-Lacivertliler'in, Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'tan sonra diğer hedefinin, yine Galatasaray'ın da gündeminde olan Mert'in Sivasspor'dan takım arkadaşı olan Emre Kılınç olduğu öğrenilmişti.,

EMRE BELÖZOĞLU ROTAYI ONA ÇEVİRDİ!

Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu'nun, Mert'in transferinin ardından Kılınç için de harekete geçeceği öğrenildi.Şu an kiralık olarak takımda tutulan ve yüksek maliyeti sebebiyle gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Garry Rodrigues'in yerine kanatta düşünüldüğü öğrenilen Emre Kılınç için yakın arkadaşı Mert Hakan'ın devreye girdiği bildirildi.

'İYİ İKİLİLER İŞ YAPAR'

Mert'in, kendisini ikna eden Kanarya'nın kaptanı Emre Belözoğlu'na şunları söylediği öğrenildi; "Emre Kılınç'la, Sivas'ta çok iyi bir arkadaşlık kurduk ve bu durum, saha içinde de başarılı olmamızı sağladı. Futbolda iyi ikililer, her zaman iyi iş yapar ve takıma da büyük katkı sağlar. Bir futbolcu olarak onun da yanımda olmasını isterim"

Fanatik'in haberine göre Süper Lig'de şampiyon olmak adına yepyeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun da Mert'in bu sözleri sonrası adaşının transferi için daha istekli olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.


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