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Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.09.2018 21:50 | Son Güncelleme

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçına damga vurdu. Erzurumspor-Başakşehir maçının devre arasında Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden Emre Belözoğlu, taraftarlarla tartışma yaşadı. Emre Belözoğlu, kendisini sakinleştirmeye çalışan Erzurumspor yöneticisinin de üzerine yürüdü.

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u İrfan Can Kahveci’nin şık golüyle 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın devre arasında Emre Belözoğlu’nun tribünlerle girdiği diyalog maça damga vurdu.

Maçın ilk yarısının bitiminde Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve tribünlerdeki taraftarlarla tartışan Emre Belözoğlu, tribünde kendisine küfrettiklerini iddia ettiği taraftarları işaret etti ve tellere doğru hareketlendi.

Çılgına dönen Emre Belözoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan Erzurumspor yöneticisinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri ve diğer idarecilerin araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırılan Emre, maçın 67.dakikasında oyuna girdi ve sakatlığı nüksedince 9 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
emre belözoğlu Erzurumspor-Başakşehir

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