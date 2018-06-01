Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye daha şık veda edebilirdim

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in lig maratonundan Fenerbahçe Kongre'sine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde; ''HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ!'' ''Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın.'' ''MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR'' ''Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim.''

''GELECEKTE DİRK KUYT İLE ÇALIŞMAK İSTERİM'' ''Kuyt'ı yanında olmak isterdim, özel sebeplerden dolayı jubilesine gidemedim. Dirk Kuyt ile her yerde çalışmak istersin. Bir gün bir yerde beraber çalışma fırsatımız olursa, isterim.'' ''JÜBİLELERİ DUYGUSAL BULUYORUM'' ''Jubileleri biraz dramatik buluyorum, zaten duygusal biriyim. Her oynadığım takımda oynadığım jubile yapacağım performansa ulaştığıma inanıyorum. Ben ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama bana gelene kadar çok oyuncunun jubileyi hak ettiğini düşünüyorum. Bülent Korkmaz yıllarını verdi. Kulüpleri yöneten insanların bence bunu bir borç olarak görmeleri gerekiyor. Yönetici profilleriyle alakalı bunlar.'' ''FENERBAHÇE'YE DAHA ŞIK VEDA EDEBİLİRDİM'' ''Fenerbahçe seçiminde oy kullanacağım, kongre üyesiyim. Terraneo ile bireysel bir sorunum yoktu. Duyduğum ve bildiğim bazı şeyler vardı. Kulübün bir kararıdır, karara saygı duydum. Daha şık bir şekilde veda edebilirdim, jubile olmasa bile. Benim sayın başkana bir kırgınlığım yok. Sokağa çıktığımda taraftar bana inaılmaz bir teveccüh gösteriyor. Güzel anılarım, hatıralarım var orada. O günkü şartlara göre daha şık söylenilebilirdi.''