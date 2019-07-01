Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.

