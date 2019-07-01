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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imza atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hasreti bugün son buluyor. Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
emre belözoğlu Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yuvana hoşgeldin kaptan Allah rızası için Alex i de alın Her maç 5 dakika sahada dursun yeter vefa borcumuzu ödeyelim gözümüzün pası silinsin
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