Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor.
2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.
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