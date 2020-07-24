SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de adımlar buna göre atılıyor. Sağ bek transferi yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferine hız verdi. Edinilen bilgiye göre, sezon bittikten sonra sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli isimle, menajer Ahmet Bulut ve Emre Belözoğlu bir araya geldi.

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye doğru yola çıktı! Yıldız futbolcu bugün eski takımı ile bir görüşme yaptı.

Elde edilen bilgiye göre 1 maç sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. İkili uzun yıllar A Milli Takım'da da birlikte oynadı. Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Lyon, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!Lyon, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

PFDK'dan Vedat Muriqi'e flaş ceza

PFDK'dan Vedat Muriqi'e flaş ceza

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Veda etti...

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Veda etti...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor

Lyon, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

PFDK, Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi

PFDK'dan Vedat Muriqi'e flaş ceza

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de kaldı

Emre Belözoğlu devreye girdi! Takımda kalıyor...

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

F.Bahçe'nin Sadık'a güveni tam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.