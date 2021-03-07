Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ve ligdeki şampiyonluk yarışında alınan büyük darbelerden sonra sarı lacivertli kulübün içinde pek çok kriz yaşanıyor. Bir de bunca krizin üzerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da istifa ettiği iddiaları bütün taraftarların aklını karıştırdı.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Yeni sezonun başında Sportif Direktör olarak Fenerbahçe'de göreve getirilen ve özellikle transfer dönemindeki büyük başarılarıyla takdirleri toplayan Emre Belözoğlu'nun "kötü sonuçların kulüp içerisinde yarattığı rahatsızlık ve Teknik Direktör Erol Bulut ile aralarında yaşanan huzursuzluk" sebebiyle istifa kararı aldığı iddia edildi.

Tesislere giderek bütün eşyalarını topladığı öne sürülen Emre Belözoğlu'nun antrenmanı da izlemediği fakat Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından kalmaya ikna edilmeye çalışıldığı söylendi.

FENERBAHÇE İDDİALARA CEVAP VERDİ

İstifa haberinin sosyal medya ve kamuoyunda yayılmasıyla birlikte sarı lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajı ile yayınlayan kulüp, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'nun da "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." mesajıyla desteklendi.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğan Emre Belözoğlu uzun yıllar boyunca orta sahada oynadı. 2004 yılında Pele tarafından açıklanan "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde ilk 100'de yer aldı.

1990 - 2020 seneleri arasında 30 yıllık bir futbolculuk kariyeri olan Emre Belözoğlu, bu sürede 7 takımda forma giydi.

