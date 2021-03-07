SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

07.03.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun tesislerdeki bütün eşyalarını topladığı iddiaları üzerine bütün spor camiası "Emre Belözoğlu istifa mı etti" sorusunu sormaya başladı. Sarı lacivertli kulüpten bu iddiaların hepsine fotoğraflı bir cevap geldi.

Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ve ligdeki şampiyonluk yarışında alınan büyük darbelerden sonra sarı lacivertli kulübün içinde pek çok kriz yaşanıyor. Bir de bunca krizin üzerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da istifa ettiği iddiaları bütün taraftarların aklını karıştırdı.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Yeni sezonun başında Sportif Direktör olarak Fenerbahçe'de göreve getirilen ve özellikle transfer dönemindeki büyük başarılarıyla takdirleri toplayan Emre Belözoğlu'nun "kötü sonuçların kulüp içerisinde yarattığı rahatsızlık ve Teknik Direktör Erol Bulut ile aralarında yaşanan huzursuzluk" sebebiyle istifa kararı aldığı iddia edildi.

Tesislere giderek bütün eşyalarını topladığı öne sürülen Emre Belözoğlu'nun antrenmanı da izlemediği fakat Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından kalmaya ikna edilmeye çalışıldığı söylendi.

emrebelözoğlu

FENERBAHÇE İDDİALARA CEVAP VERDİ

İstifa haberinin sosyal medya ve kamuoyunda yayılmasıyla birlikte sarı lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajı ile yayınlayan kulüp, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'nun da "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." mesajıyla desteklendi.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğan Emre Belözoğlu uzun yıllar boyunca orta sahada oynadı. 2004 yılında Pele tarafından açıklanan "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde ilk 100'de yer aldı.

1990 - 2020 seneleri arasında 30 yıllık bir futbolculuk kariyeri olan Emre Belözoğlu, bu sürede 7 takımda forma giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Alsancak Stadı'nda geri sayımAlsancak Stadı'nda geri sayım
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

'Başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın'

'Başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın'

Sivasspor'da iç transfer

Sivasspor'da iç transfer

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

Diğer Haberler

Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Emre Belözoğlu istifa mı etti?

Alsancak Stadı'nda geri sayım

Alsancak Stadı'nda geri sayım

Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e maç yok

Çakır ve Meler'e maç yok

Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı? Yerine kim gelecek?

Rıdvan Dilmen neden bıraktığını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.