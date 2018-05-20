SPOR

Emre Belözoğlu küfür etti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçına Emre Belözoğlu'nun ettiği küfür damga vurdu.

Emre Belözoğlu küfür etti

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşmaya Emre'nin küfrü damga vurdu.

Kasımpaşa’nın 6.dakikada Ahmed ile bulduğu golün ardından çok sinirlenen Emre Belözoğlu’nun ettiği küfür yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıdı. Net bir şekilde küfür ettiği görülen Emre’nin kimi hedef aldığı ise net belli değildi.

Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Emre Belözoğlu’na tepki yağdı. Tecrübeli futbolcunun o anları twitter’da günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. (SKOR)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir emre belözoğlu

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