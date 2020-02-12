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Emre Belözoğlu’na FETÖ’den yeniden takipsizlik kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.

Emre Belözoğlu’na FETÖ’den yeniden takipsizlik kararı

İ.E. isimli şahsın polis imdat hattına yapmış olduğu ihbarda Emre Belözoğlu’nun FETÖ üyesi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğine yönelik iddiasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Emre Belözoğlu hakkında daha önce de silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin başlatılan başka bir soruşturma olduğunu kaydederek, FETÖ ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığını ifade etti.

"ÖRGÜTE BAĞLI ŞİRKETLERE ORTAK DEĞİL"

Şüpheli Emre Belözoğlu’nun örgütün mesajlaşma programına Bylock’u kullananlar listesinde yer almadığını kaydeden savcılık, “Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda her hangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiş” diye belirtti.

"ÜZERİNE ATILI SUÇA DAİR DELİL ELDE EDİLMEDİ"

2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten savcılık, “Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle ‘Şakirtlik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair delil elde edilemediği kanaatine varıldığı” diye belirtti.

Şüpheli Emre Belözoğlu hakkında daha önce soruşturma yürütülüp karara bağlanmış olduğunu belirten savcılık, Belözoğlu’nun ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
En büyük fetocuydu ama iktidar onuda kendileri gibi akladı
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