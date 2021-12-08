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Emre Belözoğlu'ndan Edin Visca ve transfer açıklaması

08.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Emre Belözoğlu'ndan Edin Visca ve transfer açıklaması
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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TFF Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Belözoplu ligdeki durumları ve transfer süreci hakkında da konuştu.

"VISCA'NIN KALMASINI İSTERİM"

TRT Spor'a konuşan Belözoğlu, "Visca'nın takımda kalmasını isterim. Hedeflerimiz var. Teklif geldiğini de düşünmüyorum. Bana ulaşan bir şey yok. Sinan Gümüş üzerinde de hiçbir planlamam yok." ifadelerini kullandı.

TOLGAY VE OĞUZHAN ÖZYAKUP

Transfer dedikoduları hakkında konuşan Belözoğlu, "Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup için de transfer düşüncemiz yok. Teknik direktörlük zor bir meslek, takımın potansiyelini biliyordum. Aykut Kocaman'dan iyi bir ekip devraldım. Futbolcularımdan güçlü bir oyun talep ediyorum, her maçı kazanmamız gerektiğini belirtiyorum." dedi.

"TRABZONSPOR, ÇOK CİDDİ BİR AVANTAJ YAKALADI"

Belözoğlu, "Trabzonspor, çok ciddi bir avantaj yakaladı, oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum. Her zaman başarılı olmak isterim, teknik adamken hedefim kupalar kazanmak. Umarım bunu Medipol Başakşehir'de yakalarım." açıklamasını yaptı.

"A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYI İSTERİM"

Belözoğlu, "Sevildiğinizi hissetmek, insanların sizden beklentisi olması gurur verici şeyler; şu an ben onları yaşıyorum. Rakamlardan bağımsız, oyuna hangi felsefeyle baktığınız daha değerli. Bir gün A Milli Takım Teknik Direktörü olmayı isterim." diyerek sözlerini noktaladı.


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