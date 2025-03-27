Emre Belözoğlu'ndan Felipe Melo yorumu! Kavgaları hiç bitmemişti... Debinin favorisini de açıkladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündemdeki konulara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kupa derbisine dair tespitlerde bulunan genç teknik adam, futbol kariyeri ve daha birçok konuda samimi sözler sarf etti. Belözoğlu, aktif futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray derbilerinde sıkça kavga ettiği Felipe Melo hakkında da yorumda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR"

Emre Belözoğlu, öncelikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye değinerek, "Derbilerin favorisi olmaz. Lige çok farklı renk katan iki takım. Artık koptu gitti Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an Galatasaray ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe belki kupayı şimdi daha fazla önemseyecektir momentumu yakalamak için. Kolay maç olmaz ama güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var sanki kazanmaya. Bunu da söylememiz lazım" dedi.

FELIPE MELO YORUMU

Emre Belözoğlu, Felipe Melo hakkındaki soruya ise "Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu" cevabını vererek sözlerini noktaladı.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELSE!.."

Milli takıma ve Montella'ya övgüler yağdıran Belözoğlu, "Bir gün milli takımın başına geçmek ister misin?" sorusuna ise "İnşallah. Yıllarca milli takım formasını giydik. En fazla kaptanlık yapmış futbolculardan biri benimdir. İnşallah bir gün nasip olur" yanıtını verdi. Galatasaray’dan teklif gelmesi halinde nasıl bir aksiyon alacağı sorulan Emre Belözoğlu, "Doğrusu ben Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe'yi isterim. Fenerbahçe'nin hocası olmak isterim. Şu anda odağım Antalyaspor daha sonra Avrupa'da teknik adamlık yapmak" ifadelerini kullandı.