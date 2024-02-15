SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü
  4. Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray planı! Tek amacı Eryaman'da sarı-kırmızılıları devirmek

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray planı! Tek amacı Eryaman'da sarı-kırmızılıları devirmek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde pazar günü Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'a özel hazırlık yaptığı ve bunun için tesislerden bir dakika bile ayrılmadan çalıştığı ifade edildi.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray planı! Tek amacı Eryaman'da sarı-kırmızılıları devirmek

Pazar günü oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı bir hayli ateşli geçecek. Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'a özel hazırlandığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın tesislerde zamanını geçirdiği öğrenildi.

TEK İSTEĞİ KAZANMAK

mke-ankaragucu-emre-belozoglu-aa-2117932

Galatasaray'ı devirerek Ankaragücü'nü üst sıralara taşımayı hedefleyen Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılıları kontra atağıyla vurmayı hedefliyor. Savunma planını öncelik olarak belirleyen Belözoğlu, hızlı oyunla Galatasaray'ı yıkmayı deneyecek.

OKAN BURUK ÇOK RAHAT

47d27b162fc645a2b4b97f0936ceba88

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçı için çok rahat olduğu belirtilirken, Ankara'dan kolay bir 3 puan alınacağını düşünüyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldiGalatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi
FIFA sıralamasında sevindiren yükseliş!FIFA sıralamasında sevindiren yükseliş!
Cristiano Ronaldo yeni gol sevincinde ne mesajı vermek istedi?Cristiano Ronaldo yeni gol sevincinde ne mesajı vermek istedi?
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Emre Belözoğlu ankaragücü galatasaray Süper Lig AZ oynanacak buruk erden süper li
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rahatsızız' diyerek duyurdu: AYM'nin aldığı kararları hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rahatsızız' diyerek duyurdu: AYM'nin aldığı kararları hazmedemiyorum

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf!

Ali Koç'tan kolay kolay görülmeyecek itiraf!

Yayın ihalesinde sürpriz gelişme!

Yayın ihalesinde sürpriz gelişme!

Cristiano Ronaldo yeni gol sevincinde ne mesajı vermek istedi?

Cristiano Ronaldo yeni gol sevincinde ne mesajı vermek istedi?

Ali Koç ve Dursun Özbek kapalı kapılar ardında anlaşma sağladı!

Ali Koç ve Dursun Özbek kapalı kapılar ardında anlaşma sağladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.