Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray planı! Tek amacı Eryaman'da sarı-kırmızılıları devirmek

Pazar günü oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı bir hayli ateşli geçecek. Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'a özel hazırlandığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın tesislerde zamanını geçirdiği öğrenildi.

TEK İSTEĞİ KAZANMAK

Galatasaray'ı devirerek Ankaragücü'nü üst sıralara taşımayı hedefleyen Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılıları kontra atağıyla vurmayı hedefliyor. Savunma planını öncelik olarak belirleyen Belözoğlu, hızlı oyunla Galatasaray'ı yıkmayı deneyecek.

OKAN BURUK ÇOK RAHAT

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçı için çok rahat olduğu belirtilirken, Ankara'dan kolay bir 3 puan alınacağını düşünüyor.





