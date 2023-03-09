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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Genk maçına saatler kala açıkladı: Mesut Özil bizimle değil

09.03.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Mediopol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında oynanacak olan Gent maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Belözoğlu yaptığı basın toplantısın açıklamalarda bulunurken, yıldız oyuncu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Genk maçına saatler kala açıkladı: Mesut Özil bizimle değil

İngiltere Premier Lig devinden Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig kariyerine başlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler'de beklentilerin oldukça altında bir performans gösterirken, Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Yaşadığı sakatlıklar sonrası bu sezon ligde yalnızca 4 maçata çıkan Özil için, Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, KAA Gent karşılaşacak olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan yıldız oyuncu için bir açıklama geldi.

"BİZİMLE DEĞİL"

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Belözoğlu basın toplantısında Özil'in sakatlandığını duyururken, "Mesut şimdi bizimle değil. Ne yazık ki kendisinin bir bel rahatsızlığı var. Son zamanlarda iyi antrenman yapamadı. Operasyondan sonra 1-2 hafta takımla çalıştı ama sonrasında bizimle olamadı. Şu anda gözüken 1-2 haftalık tedavi süreci olacak. Ondan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ "

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Genç teknik direktör ayrıca bütün kupalara talip olduklarını da söyledi. 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Önümüzde Avrupa, lig ve Türkiye Kupası hedefleri var. Bunlara ulaşacak gücümüz de var." dedi.

31 MAÇ KAÇIRDI

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Mesut Özil sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Medipol Başakşehir'e imza attı. 34 yaşındaki oyuncu sakatlık nedeniyle bu sezon 31 maç kaçırdı. 8 karşılaşmada forma giyen oyuncu gol ve asist katkısı yapamadı.

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