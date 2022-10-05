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Emre Belözoğlu'ndan kötü haber kapıya dayandı! Başakşehir taraftarı kara kara düşünüyor

05.10.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Letonya ekibi RFS ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Üst solunum enfeksiyonu geçiren Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Riga karşılaşmasına gidemedi.

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber kapıya dayandı! Başakşehir taraftarı kara kara düşünüyor

Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'ndaki son antrenmanı gerçekleştiren turuncu-lacivertli ekip, üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Letonya'ya gelemeyen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda teknik sorumlu Erdinç Sözer yönetiminde çalıştı.

Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan idmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma hareketleri yapıp pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapma çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan, Mustafa Saral ve Ömer Faruk Ayvacı da izledi.

LİG MAÇINDA DA OLMAYABİLİR

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Başakşehir cephesi Emre Belözoğlu'ndan gelen haberle adeta yıkıldı. Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden İstanbul temsilcisinde Emre Belözoğlu'nun rahatsızlığı uzun sürebilir. Takıma kenardan çok büyük destek veren Belözoğlu'nun olmaması Başakşehir'i kötü etkileyebilir.


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