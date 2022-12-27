SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda bomba açıklamalar! Oyuncusuyla kavga etti mi? Kimler kadro dışı bırakıldı? Hepsini tek tek söyledi...

Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda bomba açıklamalar! Oyuncusuyla kavga etti mi? Kimler kadro dışı bırakıldı? Hepsini tek tek söyledi...

27.12.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Sahadan 2-0 galip ayrılan turuncu-lacivertlilerde maç sonu değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, kavga iddialarını yanıtladı. "16-17 yaşından beri hep aynı gündem ve durumla karşı karşıya kalmak üzücü" diyen Belözoğlu, kadro dışı bırakılan 2 futbolcuyu da açıkladı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda bomba açıklamalar! Oyuncusuyla kavga etti mi? Kimler kadro dışı bırakıldı? Hepsini tek tek söyledi...

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 2023'e kazanarak girecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Belözoğlu ayrıca kavga iddialarını da yanıtlarken, 2 futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı. İşte o sözler...

"YENİ YILA KAZANARAK GİRİYORUZ"

Fk6l27YWYAYnqHx

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Aradan sonra üçüncü resmi maçımız oldu, üçüncü galibiyeti aldık. Tüm takımımı tebrik ediyorum, 2023'e kazanarak giriyoruz, önemli olan da kazanmaktı." dedi.

"PERFORMANS MEMNUN EDİCİ"

FksPfysWYAAru_b

İlk yarının iki takım adına da iyi geçmediğini aktaran Belözoğlu, 'İkinci yarıda birkaç hamle yaptık, hem oyuncu değişikliği hem de formasyonel. Bunun karşılığını aldık. Ne olursa olsun kazanmak değerli ve önemli. Ligimizde maç kazanmak kolay edğil. Antalya organizasyonu olan bir takım. Kazandığımız için mutluyum, yolumuza üç kulvarda devam ediyoruz. 2022-2023 sezonu başından bugüne 28 maç oynadık, 18 galibiyet, 4 mağlubiyet aldık. Üç tanesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Fiorentina karşısındaydı. Altı beraberliğimiz var, oyuncularımızın performansı memnun edici, devam ettirmek adına çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BIGLIA'NIN DURUMU NETLEŞECEK"

FkmPf9cXEAQd3r1

Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Lucas Biglia'nın durumu hakkında, "Biglia'nın bileğinde sinismus bağında problem var gibi gözüküyor. Durumu bu hafta netleşecek. Dokuz güne yakın süremiz var, toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa da kadromuzda kim varsa en iyi sonucu almak adına sahada olacağız." açıklamasında bulundu.

KAVGA İDDİALARINA YANIT

Fkce-ClX0BEdrrZ

Emre Belözoğlu, Galatasaray yenilgisinin ardından soyunma odasında bazı futbolcularla kavga ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Öncelikle çok üzgünüm, üzgün olmak ne kadar yeterli? 16-17 yaşından beri hep aynı gündem ve durumla karşı karşıya kalmak ve spor medyasında hiçbir şeyin değişmediğine şahit olmak üzücü. Aynı gündemle ne yazık ki çırılçıplak bir gerçeği değil, apaçık bir yalanı dinlemeyi tercih etmek, yalanı konuşmak... Bizim de görevimiz olarak bir yalancının söylediği yalanın, yalan olduğunu anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla ömrümüz geçti. Çok güzel bir hikaye var, yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan bir şekilde gerçeği kandırıyor, kıyafetlerini üstüne giyiyor, çırılçıplak şekilde gerçek sokaklarda gezerken, herkes yalanın peşinde koşuyor. Bence spor medyasında bu tarz insanların olması, suyun bulanıklığından beslenen insanların olması mesleğinizin itibarıyla ilgili çok büyük problem. Hiçbir zaman hiçbir oyuncumla tartışacak değilim."

"İKİ KİŞİYİ KADRO DIŞI BIRAKTIK"

Fjcn5nMXoAIwNRE

Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu'nun kadro dışı olması hakkında ise, "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor. Üzgünüm, ülkemde bu tarz konuların konuşulması ve ne yazık ki bu insanların itibar görmesi... Yapacak bir şey yok, çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız, elimizden geldiğince mücadele edeceğiz, doğruları, inandıklarımızı uygulamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci yarıda iki tane attılar, 3 puanı kaptılar!İkinci yarıda iki tane attılar, 3 puanı kaptılar!
Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"
TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezasıTFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Alexandru Epureanu Hasan Ali Kaldırım Emre Belözoğlu kavga spor medipol başakşehir spor toto fk fatih terim stadı bıraktı spor tot süper li spor to başakşehir fatih terim stadı iyet galatasaray yeni başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Tarihe geçen söz! Ronaldo yanıtı sonrası herkes şaştı kaldı

Tarihe geçen söz! Ronaldo yanıtı sonrası herkes şaştı kaldı

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.