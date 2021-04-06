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Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

06.04.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta ilginç bir diyalog yaşandı. Takımın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, 90+3. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş'ı dahil etti. Belözoğlu, oyuna girmek için çok istekli olan Yandaş'ı daha erken oyuna alamadığı için futbolcusuna sarılıp özür diledi.

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Denizlispor maçını kazanarak teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Maç içinde Belözoğlu ve karşılaşmaya başlayan Mert Hakan Yandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

ÖNCE SARILDI SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi.

O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.


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