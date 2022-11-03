Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Galatasaraylılar Mertens ve Icardi'yi topa tutuyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde harikalar yaratan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Hearts karşısında da maça golle başladı. Golü atan ismin Ndayishimiye olması izleyenleri bir hayli şaşırttı. Avrupa'da birçok kulübün incelemeye aldığı Ndayishimiye'nin performansı şimdiden parmak ısırttı.

MERTENS VE ICARDI HEDEF OLDU

Galatasaray'ın gol yollarında büyük sorun çekmesinin başlıca nedenlerinden olan Icardi ve Mertens'in performansı Ndayishimiye'nin golü ardından yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi ve Mertens ikilisinin toplamda 2 gol atabilmesini hatırlayıp eleştirilerde bulundu.

"EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ"

Oynadığı son 3 maçta 4. golünü atan Ndayishimiye sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Ndayishimiye'nin yükselen performansını Emre Belözoğlu'na bağladı ve tecrübeli hocayla ilgili övgü dolu sözler yazıldı.



