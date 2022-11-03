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Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Galatasaraylılar Mertens ve Icardi'yi topa tutuyor...

03.11.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşı karşıya geldi. Maça adeta golle başlayan Başakşehir'de ağları sarsan isim gizli golcü Ndayishimiye oldu. Defans oyuncusu olmasına rağmen oynadığı son 3 resmi maçta 4 golünü atan Ndayishimiye sosyal medyada gündem oldu. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar gol yollarında problem yaşayan Icardi ve Mertens'i adeta topa tuttu.

Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Galatasaraylılar Mertens ve Icardi'yi topa tutuyor...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde harikalar yaratan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Hearts karşısında da maça golle başladı. Golü atan ismin Ndayishimiye olması izleyenleri bir hayli şaşırttı. Avrupa'da birçok kulübün incelemeye aldığı Ndayishimiye'nin performansı şimdiden parmak ısırttı.

MERTENS VE ICARDI HEDEF OLDU

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Galatasaray'ın gol yollarında büyük sorun çekmesinin başlıca nedenlerinden olan Icardi ve Mertens'in performansı Ndayishimiye'nin golü ardından yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi ve Mertens ikilisinin toplamda 2 gol atabilmesini hatırlayıp eleştirilerde bulundu.

Emre Belözoğlu tarih yazıyor! Lider çıktılar... Emre Belözoğlu tarih yazıyor! Lider çıktılar...

"EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ"

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Oynadığı son 3 maçta 4. golünü atan Ndayishimiye sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Ndayishimiye'nin yükselen performansını Emre Belözoğlu'na bağladı ve tecrübeli hocayla ilgili övgü dolu sözler yazıldı.


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