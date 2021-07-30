Emre Belözoğlu'ndan ters köşe! İşte yeni adresi

A Milli Takım'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. EURO 2020'da büyük bir hüsran ile geri dönen A Milli takımda Şenol Güneş ve futbolculara büyük tepki vardı. Milliler, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'e yenilerek puan almadan turnuvaya veda etmişti.

EURO 2020 sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş birçok merak edilen soruyu yanıtladı. Güneş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Sportif Direktör ve A Takım Teknik Direktörlüğü görevi yapan Emre Belözoğlu ile ilgili bomba açıklamalara imza atmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ: GÖRÜŞTÜM

Belözoğlu ile görüştüğünü doğrulayan Şenol Güneş, “Emre Belözoğlu ile görüştüm. Değişim olacağını söyledim ama şu anda görüşüyorum. Onunla ilgili görüşlerim belli. ‘Başlamasıydı (Fenerbahçe) bizde başlamasını isterdim’ demiştim. Bu işi uzun vadeli yapacağını düşünüyorum. Olup olacağı kesinleşmedi ama görüşüyorum. Henüz netleşen bir durum yok ancak teknik ekipte değişiklik olacak” demişti.

EMRE BELÖZOĞLU DOĞRULAMIŞTI

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Emre Belözoğlu konuyla ilgili, "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bu gelişmeler yaşanırken, Emre Belözoğlu ve tecrübeli teknik adam Şenol Güneş arasında görüş ayrılıkları yaşandığı ve anlaşmanın sağlanamadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun yeni adresi a milli takım olmayacak.

GÜNEŞ'TEN ONAY ÇIKMADI

Fanatik'in haberinre göre genç teknik adam Emre Belözoğlu'nun 6 kişilik bir teknik ekiple göreve gelmek istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun kondisyoner, analizci ve antrenörlerin yer aldığı ekibe, Güneş'ten onay çıkmadı.

YENİ ADRESİ LAZİO

Aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra sportif direktör olarak başladığı Fenerbahçe kariyerini teknik direktör olarak tamamlayan ve sarı-lacivertli takımdan ayrılan Emre Belözoğlu'nun geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

SARRI'NİN YARDIMCISI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ailesiyle vakit geçiren Emre Belözoğlu'nun yeni adresi İtalya oluyor. 40 yaşındaki efsane bu sezon İtalyan ekibi Lazio'nun başına gelen Maurizio Sarri'nin yardımcısı olacağı iddia edildi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

40 yaşındaki genç teknik adam Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce İtalya'da kendini geliştirme, görev alma planı olduğunu açıklamıştı.



