Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef ise takıma bir golcü transfer etmek.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor..

TRANSFERDE DAHA TEMKİNLİ

Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'nin bu sezon daha çok nokta atışı transferler için uğraş verdiği ve daha temkinli davrandığı göze çarpıyor.

SADECE 2 TRANSFER

Kanarya, transfer dönemi açıldığından bu yana sadece 2 oyuncuya imza attırdı. Savunma bölgesine Steven Caulker'ı alan Fener, forveti de Serdar Dursun ile güçlendirdi.

HEDEF GOLCÜ

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.

GÜNEY AMERİKA'DAN GOLCÜ

Brezilya basınında yer alan haberde, forvet transferinde Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi hakkında kulüplerinin vereceği kararı 1 aydır bekleyen F.Bahçe'nin, şimdi de Palmeiras'ın golcüsü Miguel Borja'yı da gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYORDU

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kolombiyalı yıldızın satışına Brezilya kulübünün sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Palmeiras'la oyuncu için teması geçtiğimiz günlerde kurdu. İlk etapta golcü futbolcunun bonservisini almak için şartlar soruldu.

Bu transfere teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 28 yaşındaki yıldızı menajerler Beşiktaş'a önermişti.

BORJA KİMDİR?

26 Ocak 1993 doğumlu Miguel Borja, 1.84 metre boyunda. 2011'de profesyonel kariyerine başladı. 2018 yılında ise Libertadores Kupası'nda gol kralı oldu. Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Son 1.5 yılını Junior FC'de kiralık olarak geçirdi ve burada 55 maçta 33 gole imza attı.



