Emre Belözoğlu neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayın açıklamasında Emre Belözoğlu'yla devam edilmeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Konuyla ilgili canlı yayında soruları yanıtlayan Ali Koç, Belözoğlu'nun gidişine ilişkin detayları da ayrıntılı şekilde açıkladı. Peki Emre Belözoğlu neden ayrıldı, yerine kim gelecek? EMRE BELÖZOĞLU NEDEN AYRILDI, YERİNE KİM GELECEK? FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? Taraftarlaın ve futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak kulübün başında kalıp kalmayacağı idi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve düzenlenen toplantıda Emre Belöoğzlu ile ilgili önemli ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un o açıklamaları ve önemli detaylar; "Emre Belözoğlu mu yabancı teknik direktörü mü?" sorusuna Ali Koç "Güzel bir soru. Başından ben ne demiştim. İnşallah tüm başkanlık dönemim 1 hocayla geçer demiştim. Hoca konusunda hedeflediğimiz, arzuladığımız kan uyuşmasını yakalayamadık. Bu istikrar sağlandığı takdirde, makine çarkları aynı istikamette oldukça başarı şansı artıyor. Biz de isterdik, aynı hocayla bugün devam ediyor olmak. Olmadı. Buradaki hedefimiz, planlarımız doğruydu ama isteğimiz gerçekleşmedi." şeklinde yanıt verdi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA MÜTEŞEKKİRİM" "Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bizden önce de yaptığı hizmetler dahil olmak üzere yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Yöneticiyken tanıdım. Yönetici değilken de tanıdım. Başkanken harcadığımız mesaide çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcayarak, söz konusu Fenerbahçe'yse hiçbir şeyden fedakarlık etmeden, zamanı gelince kendi cebinden olmak üzere bazı ihtiyaçları karşıladı." şeklinde konuşan Ali Koç konuşmasının devamında "Ben Emre'yle ilk sezon ortasında sıkıntılar yaşarken konuştum. Kariyer planı vardı. O sezon sonunda futbolu bırakacaktı. İtalya'ya gidecekti. O sezon sonunda Ersun Hoca'nın da isteğiyle bize kaptan olarak döndü. O sezon sonunda kaptan / teknik direktör oldu. 2 ay sonra sportif direktör oldu." ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe'nin başkanı "Beklentinin üstünde performans sergiledi. Bazı transferlerde hata yapmış olabiliriz. Network açısından, gelmesi mümkün olmayan oyuncuları getirerek, limitlere uyması bakımından pek çok konuda artılar getirdi. 7 ay sonra kendini birden bire sportif direktör / teknik direktör olarak buldu kendini. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan biri için riskli bir görevdi. 1 saniye bile düşünmedi. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı 10 maçlık periyotta Erol Hoca 21-22 puan almıştı. Ancak sahada gördüğümüz futbol, beklentimize daha yakın seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık." şeklinde sözlerini sürdürdü.